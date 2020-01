SamenLoop voor Hoop Sneek SWF 2020 uitgesteld

Sneek- De organisatie van de SamenLoop voor Hoop Sneek–Súdwest-Fryslân heeft besloten dat de 2e SamenLoop in Sneek, die gepland stond voor 25 en 26 september 2020, wordt uitgesteld naar medio 2021. De reden hiervoor is de grote hoeveelheid evenementen die plaatsvinden in en rond Sneek. Een drietal van deze evenementen: de SamenLoop voor Hoop in Joure (19 & 20 juni 2020), de Elfsteden-zwemtocht van Stefan van der Pal (begin juli) en het nieuwe initiatief van Maarten van der Weijden (eind augustus), dienen hetzelfde doel als de SamenLoop van Sneek: geld inzamelen voor kankeronderzoek. Al deze evenementen doen een beroep op veelal dezelfde vrijwilligers, sponsors, donateurs en andere sympathisanten.

De SamenLoop van Sneek zou dit jaar de vierde in rij zijn in deze regio. De organisatie acht het daarom verstandig om, gezien het doel (zoveel mogelijk geld inzamelen voor kankeronderzoek), een jaar later met volle energie de uitdaging aan te gaan om het succes van de SamenLoop van 2016 te evenaren of te overtreffen.

Een nieuwe datum is nog niet bekend en wordt binnenkort, in samenwerking met diverse partners en andere samenwerkende partijen, bekend gemaakt.

Archieffoto GrootSneek