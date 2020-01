Wethouder Stella van Gent neemt op indrukwekkende wijze afscheid van SWF

Sneek- Met een ronduit indrukwekkende, humoristische, artistieke en creatieve speech heeft Stella van Gent vanmiddag afscheid genomen van de gemeente Súdwest-Fryslân. Dat gebeurde in de foyer van Theater Sneek, de plaats waar de voormalig wethouder zich als een vis in het water voelde, tijdens een zeer druk bezochte afscheidsreceptie. Dankzij de opbeurende speech van Stella van Gent kan het zittende college vooruit!

Voordat de flamboyante Van Gent het woord kreeg spraken burgemeester Jannewietske de Vries en gemeentesecretaris Pieter Zondervan hun waardering uit over de weggestuurde PvdA-wethouder. Gysbert Japikspriis-winnaar Agie van der Meer uit Bolsward overhandigde Stella van Gent haar nieuwste boek met de titel: ‘Tsjûgen fan de macht’

Burgemeester de Vries: Wethâlder is de moaiste hûnebaan!

“Dit is fansels net in gewoan ôfskied”, begon burgemeester De Vries haar toespraak. “At je begjinne oan in klus en dat wie twa jannewaris 2018, dan geane je der net fanút dat it ûnderweis speak rint. Mar it is al bard! Sa hurd en rau kin de polityk wêze. Wethâlder is gjin maklike baan, der wurdt wol sein it is in hûnebaan. Een hondenbaan! Mar tagelyk fine se it ek de moaiste hûnebaan.”

Verder noemde de burgemeester de baan van wethouder er eentje met een hoog risicofactor, elke week stapt er momenteel wel een wethouder op. De functie van wethouder vergt veel, o.a. strijdbaarheid en idealen. “Bij Stella giet it altyd ergens oer, sij doart it oan om it oars te dwaan”, aldus De Vries. “It risikoprofyl foar Van Gent kaam dêrtroch miskyn noch wol heger te lizzen”, vervolgde de burgemeester.

Het verhaal is bekend, Stella van Gent kon van de andere collegeleden haar biezen pakken, dat is de realiteit. “Dat moat oars net de boppetoan krije, want hjoed wolle wij sjen nei de betsjutting fan Stella har wurk yn de hiele perioade as wethâlder yn Súdwest-Fryslân. Dat wie fjouwer jier en fjouwer moannen. En Stella hat sjen litten dat it wurk foar de lokale demokrasy der ta docht”, gaf De Vries de receptiegangers mee.

Gemeentesecretaris Zondervan sprak net als de burgemeester waarderende woorden over de vertrekkende wethouder. Hij deed dat aan de hand van een aantal sleutelwoorden: Kleurrijk, ruimdenkend, netwerker waren er een drietal.

Mens durf te leven

De afscheidsspeech (ingeleid door het nummer Mens durf te leven) van Stella van Gent was er eentje om door een ringetje te halen. “Het is balen om te stoppen als wethouder”, begon Van Gent haar toespraak om te vervolgen met: ‘Maar het leven is prachtig, het leven is mooi. Vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi!’

Daarna bedankte Van Gent familie, collega’s, vrienden en in het bijzonder haar ‘vaste Prins Claus’ met de naam Gerben. “Jij bent mijn trouwe bondgenoot geweest bij heel wat kransleggingen en lezingen’. Ook fractievoorzitter van de PvdA, Johan Feenstra, werd speciaal door Van Gent bedankt: “Zonder jou had ik het niet gered!”

Heren van Montfoort

Van Gent bouwde haar verhaal daarna op, aan de hand van een oud schilderij met de naam ‘De Heren van Montfoort’. Laat dat nu net de plaats zijn waar Stella van Gent is geboren en haar jeugd doorbracht. En diezelfde ‘Heren van Montfoort’ werden in een bloedige strijd tijdens de Slach by Warns door de Friezen in de pan gehakt. Warns, tegenwoordig in de gemeente Súdwest-Fryslân! Met een vette knipoog liet Van Gent weten dat ze het had kunnen weten! Ondanks alle waarderende woorden voor haar nu ex-collegeleden ook deze vileine grapjes. Soms komt een venijnig knijpje veel harder aan dan een domme vuistslag! Van Gent smeet niet met modder, omhelsde iedereen en gaf zo het formele afscheid als wethouder glans. Het zegt alles over haar als mens en wethouder Een van de aanwezigen vertolkte het klip en klaar: ‘Hoe stompzinnig dat dit kon gebeuren’.

De vertrekkende wethouder liet daarna in een fraai filmpje zien waarin een zevental mensen aan het woord kwamen die haar hadden geïnspireerd. Indrukwekkend.

Stella van Gent verlaat met opgeheven hoofd de voordeur van de politieke arena van Súdwest-Fryslân. Via een achterdeurtje komt haar opvolgster weer binnen.

Tekst en foto’s Henk van der Veer