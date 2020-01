Sneek- Is Christo Vladimirov Javacheff of kortweg Christo, de Bulgaars-Amerikaans architect, beeldhouwer, installatiekunstenaar, schilder en tekenaar in de Marktstraat van Sneek gearriveerd? Welnee, oude gebouwen moeten zo nu en dan gerestaureerd worden en dat is momenteel het geval in het stadscentrum van de stad. Geen Christo dus, maar de inpakkunst is er overigens niet minder om en zal er niet eerder weer vanaf gaan als de gevels op en top gerestaureerd zijn.

Foto Henk van der Veer