Enorme toeloop op afscheidsreceptie Sneker huisarts: 1500 mensen schudden dokter Alkema de hand

Sneek- “Hij nimt ouskeid na un ferkearde diagnose, dat is nou wel dúdelek!’ Die hij is dokter Sjoerd Alkema, die vanmiddag afscheid van z’n patiënten nam. En die verkeerde diagnose? “Nou hij docht dat de resepsy na un uurke wel oulopen weze sú. Nou moai nyt!”

Moeilijk te schatten hoeveel mensen de sympathieke en geliefde Sneker huisarts en z’n vrouw Ria vanmiddag nog een afscheidshandje wilden drukken. “Maar het zijn er veel meer dan duizend, ik schat het op zo’n 1500 mensen”, aldus een collega van Alkema.

Het personeel van De Kajuit, waar de receptie gehouden werd, schakelde supersnel en ging met de schaal met hapjes naar buiten bij de megalange rij langs. Ondertussen kon iedereen mee genieten van de kostelijke verhalen die er door sommige patiënten verteld werden.

“Wij binne oans hele leven bij dokter Alkema weest. Ik siën um de earste kear nòch bij oans kommen op syn fytske. Hij had su’n fisserkòfferke met, hij kon un dure learen dòkterstas nòch nyt betale je. Ik had last fan myn búk en toen wist ik al dat ut un prima dòkter weze sú. Foardat hij de kouwe hannen op myn búk lei blaasde hij se earst warm!”

Een andere klant van Alkema wist te vertellen dat hij bij een droge huid altijd het advies gaf om die kwaal te bestrijden met wat Dove. Hij sprak het woord op z’n stadsfries uit, in plaats van het Engels, wist deze patiënt te vertellen. Instemmend gemompel van herkenning!

De massaal opgekomen patiënten konden ook kennismaken met Guido Snoek en Manon Urff, het doktersechtpaar dat Sjoerd Alkema opvolgt.

“Kanne se futdaleks siën, dat wij un geweldege dòkter had hewwe. Mar met dizze twee komt ut ok wel goëd je!”

Snekers spelen blijkbaar nooit verstoppertje!