Hamilton Bright neemt promotiebureau Dutch Moving Media uit Hilversum over

Sneek-Hamilton Bright heeft promotiebureau Dutch Moving Media uit Hilversum overgenomen. Dutch Moving Media is een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in het activeren van consumenten richting verkooppunten. Het bedrijf bestaat sinds 2012 en heeft sinds de oprichting een enorme groei doorgemaakt. Met deze overname verstevigt Hamilton Bright haar leidende positie in Nederland.

Volgens Egon Diekstra (foto hierboven), CEO van Hamilton Bright Group, is de overname van strategisch belang. “A-merken willen fysiek in contact komen met de consument om een voorkeur voor hun merk te realiseren. Daarnaast willen retailers altijd meer traffic. Dutch Moving Media heeft talloze succesvolle campagnes voor grote A-merken en retailers uitgevoerd. Het is een bedrijf met een uitstekende reputatie dat mag werken voor gerenommeerde bedrijven. Dat past uitstekend in de strategie van Hamilton Bright om het portfolio aan diensten op kwalitatieve wijze verder uit te breiden.”

Pierluigi Jorritsma is oprichter en directeur van Dutch Moving Media. “Voor Dutch Moving Media is dit van groot belang. Hamilton Bright heeft alles in huis om Dutch Moving Media de komende jaren verder te laten groeien en is onderdeel van een wereldwijd concern. Voor onze opdrachtgevers is het belangrijk dat er blijvend wordt geïnnoveerd en aan schaalvoordelen wordt gewerkt, en daarvoor heb je volume nodig. Met het succesvolle Hamilton Bright Is Dutch Moving Media verzekerd van een enorm toekomstperspectief.”

Over Hamilton Bright Group:

Hamilton Bright is een field sales en marketing bureau. Zij is een verlengstuk van veel verkooporganisaties in diverse markten zoals consumenten elektronica, FMCG, DIY, Body & Healthcare en Out of Home. Hamilton Bright werkt met bijna 2.000 medewerkers voor ruim 200 A-merken en retailers en is hiermee marktleider in de Benelux. Sinds 2017 is Hamilton Bright onderdeel van Advantage Smollan. Voor meer informatie: www.hamiltonbright.com

Over Dutch Moving Media:

Dutch Moving Media is een gerenommeerd promotiebureau in Nederland. Het bedrijf – dat in 2012 is opgericht – is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van promotionele campagnes voor A-merken en retailers. Het bedrijf is sinds de oprichting ieder jaar met dubbele cijfers gegroeid en heeft ruim 250 medewerkers. Voor meer informatie: www.dutchmovingmedia.nl