Heel Sneek zingt…kerstliederen trekt honderden naar Sint Martinuskerk

Sneek-Alweer voor de vierde maal in successie werd gisteravond ‘Heel Sneek zingt…kerstliederen’ in de RK Sint Martinuskerk van Sneek georganiseerd. Even na 19.00 uur stond er al een lange rij voor de kerk en toen om 19.30 uur de kerkdeuren opengingen dromde het volk naar binnen. Ongekend druk! De verwachtingen van het muzikale en theatrale zangfeest worden elk jaar hoger en het mag gezegd, gisteravond was maar een woord op z’n plaats: Indrukwekkend!

Een groot aantal medewerkers zorgden letterlijk Pro Deo voor een warm mienskipsgefoel in de fraaie kerk aan de Singel. Medewerking werd er verleend door het Bogerman Kamerorkest o.l.v. Anne Oosterhaven, het Martini Jongenskoor Sneek, Muziektheater Tinto, een gelegenheid trio bestaande uit pastoor Peter van der Weide, Jan Kuipers en Kees Poiesz, Capella Sneek en The Christmas Voices. Er waren overdenkingen van pastoor Peter van der Weide en dichter Henk van der Veer. Na afloop kregen de bezoekers glühwein en oliebollen. ‘Heel Sneek zingt…kerstliederen’, is een blij zang feest dat nu al niet meer weg te denken valt in aanloop naar het kerstfeest.

Terwijl de honderden kaarsjes zijn aangestoken komen de jonge zangers van het Martini Jongenskoor Sneek binnen gelopen, schreden is een beter woord, in de bomvolle kerk. De jongens zingen hun sopraanpartij en de mannelijke alten, tenoren en bassen ondersteunen het geheel op voortreffelijke manier.

Trebles in optima forma! Na deze imponerende opening volgt, uiteraard, samenzang, gevolgd door een bijdrage van het Bogerman Kamerorkest. Drie jonge zangeressen stelen meteen de harten van het publiek, later op de avond helemaal als ze gekleed in sneeuwwitte trouwjurken nogmaals opkomen.

Gemend koor Capella, onder leiding van Gerard van Beijeren, zingt niet alleen zuiver, het niveau is ook nog eens van uitzonderlijk niveau!

Tussen alle muzikaliteit en samenzang houdt pastoor Van der Weide een heel eigentijds kerstverhaal over Mia en Joep die vanuit het verre Maastricht met een gangetje van 100 km naar Sneek zijn gereden om zich te laten registreren.

Daar bevalt Mia van Suske en later zo vertelt meneer pastoor dat er ook nog een broertje komt: Wiske! Een hilarisch verhaal, vol met naam- en woordgrappen, waarbij de pastoor de retorische vraag wel stelt bij wie het Kind Jezus dit jaar geboren zal worden. Deze Sneker zwartrok, gisteravond overigens in een mooi kostuum, weet het kerkvolk te boeien door zijn plezierige manier van vertellen. Zoals al gememoreerd is het optreden van de drie zangeressen van het Bogerman Kamerorkest in witte bruidskleding een van de vele hoogtepunten en het vers dat ze zingen in deze outfit zeer toepasselijk: Hoor de engelen zingen eer!

De dames van Muziektheater imponeren met het à capella zingen van The sound of silence op geheel eigen wijze. Fraai!

Traditioneel is de poëtische bijdrage vanaf de preekstoel door Henk van der Veer, die dit jaar o.a. een vers over de Loadsboat voordraagt:

Loadsboat

in ut dústere water fan de stadsgracht

achter de statege heilege Martinuskerk

leit de Loadsboat, ankerplak foar

fòlk dat hunkert naar liefde en geburgenheid

se hewwe gyn ferlet fan lege holle folsinnen

nee liëver Jan Brandsma- Sneker engel sonder fleugels-

dy’t un immer bemoedegend woard het

like kostber as de duurste mirre en wierook

krekt even anders as soetsappege ferskes

midden in de winternacht en romantisearde herders

-al is dêr fanself op syn tiid ok niks mis met-

dêr in ut dústere water fan de stadsgracht

leit de Loadsboat ankerplak foar dakloazen

wêrfan’t we dachten ‘lauloëne dy binne der

in Sneek tòch nyt?’

Na een duet van pastoor en Jan Kuipers, gezongen vanaf ‘de kraak’ volgt een indrukwekkend optreden van The Christmas Voices o.l.v. Jan Blanksma.

De bijdrage van de vier heren is illustratief voor het hele programma: Het wordt elk jaar professioneler maar het blijft laagdrempelig goed. Het optreden wordt voorafgegaan door de binnenkomst van piper Niels van Felius. Alweer zo’n kipefelmoment!

Gloria, in excelsis Deo als heel Sneek en omstreken zingt!

Tekst en foto’s Henk van der Veer