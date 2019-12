Paviljoen wordt Beachclub Sneek, compleet met palmbomen en bubbelbad op terras!

Sneek- André Zijlstra (40), van de Buitenplaats in Eernewoude en Eetcafé ‘t Goede in Leeuwarden wordt de nieuwe exploitant van Beachclub Sneek, het oude Paviljoen. De prachtige locatie aan het Sneekermeer heeft een totale grade-up gekregen na jarenlange verpaupering.

Het oude paviljoen is afgebroken, de geheel vernieuwde jachthaven ligt voor de deur zodat de bezoekers letterlijk hun boten aan kunnen leggen aan het terras. Op dat terras is plaats voor 300 bezoekers en binnen in de Beachclub Sneek is er ruimte voor 140 mensen.

“De verbouwing is in het laatste stadium en het geheel krijgt een volledig eigentijds karakter en gezicht. ‘Stoer, industrieel en gedurfd’, zijn de woorden die bij Beachclub Sneek passen en de het zal zondermeer toonaangevend zijn voor Sneek. We willen hier ook bedrijfsfeesten gaan organiseren, mooier plekje vind je niet. Er komen echte eyecatchers en dan heb ik het over de graffitischilderijen en een bubbelbad op het terras. Dat kun je per halfuur huren. Verder komen er metershoge palmen die het terras nog wat extra’s geven. De keuken zal niet een beetje open zijn, maar volledig open met een cheftable naast de keuken. De gasten kunnen dus eigenlijk in de keuken eten”, aldus een enthousiaste Zijlstra.

Beachclub Sneek hoopt volgend voorjaar open te gaan.

Foto’s Henk van der Veer