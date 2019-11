Meester Nautic winnaar Ondernemersprijs 2019 voor sociaal werkgeverschap SWF

Sneek- Het bedrijf Meester Nautic uit Sneek is gisteravond uitgeroepen tot de winnaar van de Ondernemersprijs 2019 voor sociaal werkgeverschap in de gemeente Súdwest-Fryslân. Samen met Autoverzorging Nederland en Hoekstra Kwaliteit in Logistiek was het bedrijf van Tjeerd Anne Meester genomineerd uit een kleine 40 inzendingen.

Uit deze inzendingen maakte de vijfkoppige jury een voorselectie van zes bedrijven, die alle met een bezoek werden vereerd. Na de bedrijfsbezoeken volgde nieuw juryberaad, dat tot de drie genomineerden leidde.

De ondernemersprijs is een initiatief van de gemeente Súdwest-Fryslân en haar ondernemersfederatie. De prijs is dit jaar voor het eerst uitgereikt. Het doel van de prijs is om verbinding en bewustzijn te creëren bij ondernemers en hen te inspireren om over te gaan tot actie gericht op relevante thema’s. Ieder jaar kiest de organisatie een ander thema.

Tijdens de ondernemersavond over sociaal werkgeverschap in het Noorderkerktheater van Sneek, kozen de aanwezige ondernemers de winnaar op basis van de jurycommentaren, de filmpjes en de pitches van de genomineerden zelf. Uiteindelijk ging de prijs met een miniem verschil van twee punten tussen Meester Nautic en Hoekstra BV Logistiek naar eerstgenoemd bedrijf. Naast de cheque en de eer was er voor Meester Nautic ook nog een fraai kunstwerk van Mark Bunder.

No excuses, No limits!

No excuses, No limits! Een bijzonder optreden tijdens de goed bezochte bijeenkomst was er van Redouan Ait Chitt, beter bekend als Redo. Hij is professioneel breakdancer en geboren met een lichamelijke beperking. Dit heeft hem niet weerhouden om zijn dromen na te jagen, maar juist aangemoedigd. “Met de juiste houding is alles mogelijk, zolang je geen excuus verzint. Laat je prikkelen om het maximale uit jezelf te halen! En stel je bedrijf open voor mensen met een beperking. Ze kunnen vaak veel meer dan dat je denkt”, aldus de breakdancer. De avond werd gepresenteerd door Joey Hereman.

Winnaar Meester Nautic

In een watersportplaats als Sneek zijn veel bedrijven die iets hebben met watersport en boten. Gelukkig niet alleen watersport en boten. Er zijn ook bedrijven die naast de boten, het menselijk kapitaal hoog in het vaandel hebben. Meester Nautic is zo’n bedrijf. Na jaren in de autobranche gewerkt te hebben heeft Tjeerd Anne Meester de stoute schoenen aangetrokken en is voor zichzelf begonnen. Noorse & Zweedse schepen worden naar Nederland gehaald, opgeknapt, onderhouden en verkocht. Omdat de zaken voorspoedig gaan kon Tjeerd Anne wel wat hulp gebruiken. Vanuit de filosofie dat iedereen een tweede of derde kans moet krijgen, biedt Tjeerd Anne werkplekken aan mensen die ‘iets’ hebben. Deze mensen krijgen alle kansen en mogelijkheden bij Meester Nautic. En niet alleen, in de spreekwoordelijke zin, tussen negen en vijf. Juist tussen vijf en negen is Tjeerd Anne er ook voor zijn mensen. Zij worden ondersteund door een externe jobcoach waar nodig. Waar Tjeerd Anne in uitblinkt is communicatie en praktisch handelen. Duidelijke afspraken met de mensen en deze nakomen. Hij maakt praktische plannen met de medewerkers, hij investeert in mensen en helpt hen op weg naar de volgende stap in hun carrière. Alleen willen de mensen niet bij hem weg. Het vertrouwen en de verantwoordelijkheid wat Tjeerd Anne geeft aan zijn mensen wordt beloond met loyaliteit en inzet! Een win-win situatie. Vanwege zijn ‘no-nonsens’ en niet geïnstitutionaliseerde aanpak een voorbeeld voor vele werkgevers! Doen is het nieuwe denken!

Foto’s: Corina Hernamdt