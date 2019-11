Egon Diekstra draagt zijn taken bij Hamilton Bright over aan Jurgen Leybaert

Sneek- Oprichter en CEO Egon Diekstra heeft besloten om per 1 januari 2020 zijn verantwoordelijkheden binnen Hamilton Bright over te dragen. De dagelijkse aansturing van de Hamilton Bright Group wordt vanaf die datum overgenomen door Belgische collega Jurgen Leybaert.

Hamilton Bright is per 1 januari 2017 overgenomen door het internationale Advantage Smollan. Egon Diekstra heeft zich na de overname voor nog drie jaar gecommitteerd aan Hamilton Bright. Die periode verloopt per 1 januari 2020.

De medeoprichter van Hamilton Bright draagt zijn rol als CEO over aan collega Jurgen Leybaert, wie al sinds 2004 bij Hamilton Bright werkt. Leybaert heeft Hamilton Bright België als een zeer succesvol bedrijf op de kaart gezet en maakte reeds een aantal jaren onderdeel uit van het directieteam.

Egon Diekstra zijn rol als commercieel manager van Hamilton Bright Nederland wordt overgenomen door Eric Verhofstad. Verhofstad, die ooit zijn carrière bij Hamilton Bright begon, werkt als General Manager voor Hamilton Bright Field Management. In de tussentijd vervulde hij commerciële rollen bij Telfort en Philips. Ervaring die voor hem als commercieel manager enorm waardevol is.

In België wordt het commercieel management opgepakt door Liesbeth Lemmens. Liesbeth werkt al twaalf jaar bij Hamilton Bright en is door haar gedrevenheid, houding en commerciële ervaring en wordt daardoor gezien als de perfecte keuze voor deze rol.

Diekstra draagt vanaf 2020 als chairman van Noord-Europa bij aan de verdere ontwikkeling van Advantage Smollan. Hij spreekt zijn vertrouwen uit voor de aansturing van volgend jaar: “Hamilton Bright heeft een enorme kwalitatieve en kwantitatieve groei doorgemaakt. Het vernieuwde directieteam brengt ontzettend veel ervaring en kunde met zich mee om het bedrijf duurzaam verder te ontwikkelen. Omdat wij altijd veel ruimte hebben gegeven voor ondernemerschap, is de afhankelijkheid van de oprichters tot een minimum beperkt. Daarom voelt het heel goed zo.”

Foto: Henk van der Veer