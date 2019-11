Gerhard de Jong en Harm Rozenberg ereleden van Folkkoor Rolling Home

Sneek- Een van de hoogtepunten gisteravond tijdens het druk bezocht jubileumconcert van het 25- jarige Rolling Home was de uitreiking van het erelidmaatschap aan Gerhard de Jong en Harm Rozenberg. Voorzitter George Dierijck had even na half twaalf lovende woorden voor beide mannen, die zichtbaar geroerd het erelidmaatschap in ontvangst namen.

Nadat Gerhard de Jong enigszins was bekomen van alle lof had hij z’n zegje al weer klaar en zei gekscherend: “ Su nou hoef ik gyn kontribúsy mear te betalen, want dat hew ik bij de oprichting in de statúten opnimme laten…”

Ondertussen liepen de vrouwen, Ika en Atty, van Harm en Gerhard met een groot boeket bloemen door het Atrium, waar het levendige muzikale feestje werd gehouden. Naast het toekennen van de beide erelidmaatschappen vormde het samen met Other Roads, de begeleidingsband van de legendarische John Wright, gezongen Fries om útens voor het ultieme kippenvelmoment.

Op het muziekfeest van Rolling Home gaven verder het koor Flair, Jankfoddekoar Tûzen Triennen, Shantykoor Auke Wiebesz, de T-Brass Advendo, de Bogerman Bigband, look a like André Hazes en de muziekgroepen Sga40 acte en Ex BTW acte de présence.

Foto’s Henk van der Veer