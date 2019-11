Eensgezindheid in Súdwest-Fryslân voor het 75 jarige Bevrijdingsfeest

Sneek- Er was gisteravond een bijzondere informatie- en uitwisselingsavond over de festiviteiten die in 2020 in de gemeente Súdwest-Fryslân plaats zullen vinden in verband met het 75 jarige Bevrijdingsfeest. Burgemeester Jannewietske de Vries opende de druk bezochte bijeenkomst, waar een opvallend eensgezinde sfeer heerste met uitermate enthousiaste vertegenwoordigers van verschillende verenigingen en commissies die straks de festiviteiten gaan organiseren rond de 75ste herdenking. De avond werd op uitstekende wijze geleid door project coördinator Ilan Boot.

Burgemeester de Vries was zichtbaar geraakt over zoveel eensgezindheid in haar gemeente om er in 2020 een onvergetelijke gebeurtenis van te maken.

Minsken yn it hert reitsje

“Yn 2020 is it 75 jier lyn dat wij befrijd binne, dat is in minskelibben. As’t dat op dy ynwurkje litst dan is dat in minskelibben. Aansens binne der gjin libbene minsken mear dy’t de ferhalen fertelle kinne. Ik tink dat it hiel belangryk is dat we hieltyd wer mei elkoar nije foarmen fine om dy ferhalen te fertellen. Ik wit dat der yn ús regio in hiele soad bard is, dat freget om mei elkoar wer troch te jaan. Ik bin der wis fan dat jim dat allegear op jim eigen wize stâl jaan kinne, eigen foarmen foar fine. It giet der net allinne om dat wy ús realisearje wat frijheid no eins is en kennis oerdrage, mar ek dat wy minsken yn it hert reitsje. Asto rekke wurdst dan fynst it belangryk en dan wolst der wat mei dwaan.”

De manier waarop mensen zo meteen geraakt zullen worden zijn erg divers en dat zal volgend jaar gebeuren weet de burgemeester nu al.

Djipte yn it wurd frijheid

“Der sit djipte yn dat wurd frijheid, mar dat hoech ik jim hjir net út te lizzen. Dat we dêr súnich op wêze moatte. Dat Súdwest-Fryslân in iepen mienskip is wêr’t elkenien wolkom is, dêr’t iderien him of har wêze kin wa’t er is.”

Het gemeentebestuur heeft voor al die activiteiten subsidiegelden beschikbaar gesteld. “Dat is muoilik want je hawwe altyd jild te min, want je fine dit belangryk en wolle der mei elkoar wat moais delsette. Yn Súdwest-Fryslân stelle wy ien euro per ynwenner beskikber, dat is dus 89.000 euro. Dat dogge we yn in tiid dat it finansieel bêst dreech is, mar wy fine dit sa wichtich dat dêrom wolle we it dochs dwaan. Wy hawwe ferlet fan frijwilligers dy’t de skouders derûnder sette. Dat binne jim en dêr wol ik jim no alfêst foar bedanke.”

Vervolgens werden de werkgroepleden van de gemeente SWF voorgesteld. Verschillende vertegenwoordigers vertelden daarna welke activiteiten er nu al gepland zijn en dat is enorm veel. Van gezamenlijke maaltijden tot muziekvoorstellingen en het binnenhalen van het Bevrijdingsvuur.

Voorzitter Kees Poiesz van de Stichting uit Sneek, die talrijke activiteiten zal organiseren, opperde om met alle vertegenwoordigers die gisteravond bijeen waren alvast een bus te huren om het vuur uit Wageningente halen: “Sudat we oans as één gemeente SWF presenteare kanne.”

Op zijn vraag of de gemeente die bus dan wel wilde sponsoren knikte burgemeester de Vries lachend waarop Poiesz ad rem reageerde met ‘Su dy hewwe we al binnen’. Het tekende de sfeer!

Wordt vervolgd!

Foto’s Henk van der Veer