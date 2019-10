Elkien wil bewoners in nieuw complex op de plek van Nij Ylostins in IJlst

IJlst-De bewoners van ouderencomplex Nij Ylostins kinnen bij elkaar blijven wonen in een gelijkwaardige woonvoorziening in IJlst. Woningcorporatie Elien heeft dat de 38 bewoners schriftelijk laten weten. Eerder dit jaar ontstond er ophef omdat duidelijk werd dat Elkien het complex wilde slopen.

Afgelopen voorjaar gingen honderden inwoners van de stad IJlst demonstratief om Nij Ylostins heen staan om aan te geven dat ze het complex en de bewoners niet kwijt willen.

De corporatie heeft de bewoners nu laten weten dat er in ieder geval tot 2022 niet wordt gesloopt. Vanaf dat jaar wordt het complex in fases afgebroken, zodat de bewoners er gewoon kunnen blijven wonen, al moeten ze mogelijk intern wel verhuizen naar een andere appartement vanwege sloopt en verbouwing.

Nieuw complex op huidige plek

Elkien wil op de huidige locatie van Nij Ylostins een nieuw complex met seniorenwoningen bouwen in overleg met gemeente Súdwest-Fryslân, zorginstelling Patyna en de bewoners. “Die bewoners hadden wij natuurlijk veel eerder bij onze plannen moeten betrekken,” zegt directeur Harro Eppinga van Elkien over alle ophef in Nij Ylostins eerder dit jaar.

Volgens hem is er toen onterecht het beeld ontstaan dat er geen nieuwe woonruimte op dezelfde locatie terug zou komen. Elkien schrijft binnenkort weer in gesprek te willen met de bewoners over het proces en de plannen.

Wordt het complex wel gesloopt?

Of Nij Ylostins in 2022 ook echt kan worden gesloopt, staat nog niet vast. Want bij gemeente Súdwest-Fryslân is een verzoek ingediend om het complex tot gemeentelijk monument te bestempelen. Op 15 november moet daar uitsluitsel over zijn.

De bewoners van Nij Ylostins zijn erg te spreken over de brief van Elkien. “Wij kunnen nu in IJlst bij elkaar blijven. Daar was het ons om te doen,” zegt bewoner Hans Onderwater. “Dat er een voorziening in IJlst blijft is ook goed nieuws voor jongere generaties. Het gaat er om dat mensen in eigen stad kunnen blijven.”

Op 3 oktober waren er vragen voorgelegd aan wethouder Faber, nadat bewoners eind september spraken met een aantal raadsleden. Faber gaf al aan dat de bewoners in Nij Ylostins of in een vergelijkbare zelfstandige woonvoorziening in IJlst konden blijven wonen.

Foto’s Janneke van der Veer

Bron: https://www.omropfryslan.nl