Wat loop je hard, je lijkt wel een verpleegkundige!

Sneek- Er wordt vandaag gestaakt in het Antonius Ziekenhuis van Sneek. De operatiekamers, afdeling radiologie en de technische dienst draaien zondagdiensten. Als gevolg van de actie zijn er 20 operaties en 65 afspraken voor een röntgenfoto of radiologische scan verzet. Waarom voeren de verpleegkundigen actie.

We spraken met Joanca van Beek en Jeanet Hoogma, beiden lid van het actiecomité over de manifestatie.

“We hebben van morgenvroeg een grote actiebijeenkomst in de centrale hal van het ziekenhuis gehad met de vakbonden. Daarbij waren er ongeveer 150 man personeel aanwezig. De mensen die op de betreffende afdelingen en diensten werken zijn de rest van de dag wel aanwezig en voeren op ludieke wijze actie. Er is een Rad van Fortuin, waar leuke prijsjes te verdienen zijn, een poppendokter die alle teddyberen en poppen van Sneek en wijde omgeving een nieuw leven geven. Er is een Verwenplein voor de medewerkers, waar ze een stoelmassage kunnen krijgen, hun nagels lakken en er kan ook nog gespeeddatet worden”, vertelt operatiekamer verpleegkundige Joanca.

Allemaal heel ludiek en aardig, maar er is uiteraard een dringende oproep van de verpleegkundigen om de problematiek in de zorg onder aandacht te brengen.

“De werkdruk wordt steeds hoger en daar komt bij dat we gedurende anderhalf tot twee jaar geen loonsverhoging hebben gehad. De waardering voor ons harde werken wordt steeds kleiner en het wordt om die lage beloning steeds lastiger om nieuwe medewerkers te werven. Met als gevolg dat die werkdruk steeds hoger wordt. Ik merk bijvoorbeeld steeds vaker dat wij door ziekte van collega’s sneller opgeroepen worden om in te vallen. Dat snelle opdraaien, ’s ochtends gebeld om ’s middags te werken, veroorzaakt werkdruk. Het gekke is dat wij als verpleegkundigen eigenlijk nooit nee zeggen. Gevolg is dat het ziekteverzuim daarom wel weer omhooggaat. Het leunt echt op je schouders”, geeft Jeanet, die ook op de operatieafdeling werkt, aan.”

“Het is wel belangrijk om hieraan te voeren dat wij in Sneek geen actievoeren voor een CAO voor het Antonius, wij voeren actie omdat het een landelijk probleem is dat wij nog geen CAO hebben. De werkdruk, zeker in de Randstad, is op dit moment zo verschrikkelijk hoog dat er steeds meer jonge mensen uitgeblust op hun vak. Andere mensen stappen uit de zorg en komen als ZZP ‘er terug, maar kosten veel meer als wij en daardoor wordt de scheefgroei steeds groter”, weet Van Beek.

“Verpleegkundigen hebben zoveel administratieve handelingen te verrichten dat de tijd die ze aan het bed kunnen doorbrengen steeds korter wordt. Op het moment dat wij besluiten om al die administratieve rompslomp niet meer te doen, hebben we meteen de inspectie in onze nek hangen. Dan kun als ziekenhuis sowieso stoppen. Patiëntenregistratie is heel belangrijk. Het zijn regels die van bovenaf opgelegd worden.”

De actiebereid is groot weet Van Beek. “We hebben het afgebakend met de bonden. In een ziekenhuis moet je afbakenen wie er zondagsdiensten draaien omdat het juridisch goed ingedekt moet zijn. En de patiëntenzorg moet gewaarborgd blijven. Er doet zo’n 80% mee. De mensen die niet wilden staken konden gewoon aan het werk. Het is trouwens helemaal niet leuk om te staken! We zijn deel van de estafettestakingen van de bonden en Sneek is het 27ste ziekhuis dat landelijk actievoert. Tot nu toe zit er totaal geen schot in de zaak er is zelfs nog datum voor nieuwe onderhandelingen. Ik denk dat de acties alleen nog maar harder moeten worden”, zegt een strijdbaar duo Van Beek & Hoogma.

In de centrale hal hangen protestspandoeken, waarvan er eentje uitspring door de volgende tekst: ‘Wat loop je hard, je lijkt wel een verpleegkundige!’

Tekst en foto’s Henk van der Veer