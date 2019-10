Blauwhuis- Niet alleen in Den Haag wordt vandaag weer door de boeren geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van de regering. Ook in Blauwhuis was er vanmorgen ter ondersteuning van de verschillende manifestaties een heuse protestoptocht van trekkers.

De kinderen van de St. Gregoriusschool gingen de weg op om te protesteren. Eerder werd al een dergelijke kinderoptocht in Ommen georganiseerd.

Foto: Sicco Rypma

