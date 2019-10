Bewoners Grootzand dit weekend naar huis, Doracas morgen weer open

Sneek- Het stabiliseren van het monumentale pand aan het Grootzand 54-58 is klaar. Onderzoek wees uit dat scheuren in de gevels van het woon-en winkelpand de afgelopen maanden erger werden. Accolade liet daarom vorige week woensdag uit voorzorg bewoners tijdelijk hun woning verlaten. Het gebouw is nu gestut en daardoor weer veilig. Dit is goed nieuws voor de bewoners, die nu dit weekend terug naar hun huis kunnen.

Constructie van het gebouw

Het pand is in 1631 gebouwd. In 1906 is de huidige gevel aangebracht. In 2014 realiseerde Accolade zeven

appartementen boven de winkel. De scheuren in het pand hebben te maken met de constructie.

Het pand is nu verstevigd door stalen kolommen aan de zijgevel en voorgevel. Deze kolommen zijn

verankerd met stalen strips aan de binnenzijde van het gebouw. Het stutten is een tijdelijke maatregel die

ervoor zorgt dat het pand weer veilig en bewoonbaar is. Accolade gaat verder onderzoeken welke

definitieve maatregelen nodig zijn.

Bewoners weer terug

Eind vorige week konden twee huishoudens al terug naar hun appartement. De overige bewoners hadden

onderdak bij familie, vrienden of in een hotel. Donderdagochtend organiseerde Accolade een bewonersbijeenkomst. Daar hoorden de bewoners dat ze waarschijnlijk dit weekend weer terug kunnen.

Dat is nu gelukt. Bewoners keren komende weekend op eigen moment terug naar hun huis.

De tijdelijke uithuizing had veel impact op de bewoners, die uiteraard niet waren voorbereid op de situatie.

Accolade wilde daarbij zo goed mogelijk ondersteunen. Zo werden de appartementen na het stutten

schoongemaakt. Ook hielp de woningcorporatie met meubels en spullen weer op de oude plek te zetten.

Dorcas zaterdag weer open

Naast de zeven appartementen van Accolade, werd ook de winkel op de begane grond gesloten. De

kringloopwinkel Dorcas is zaterdag 12 oktober om 10.00 uur weer open. En Dorcas verwelkomt haar

klanten met gratis koffie en thee.

Het vervolg

Onze eerste prioriteit was het veiligstellen van het pand. Zodat de bewoners weer terug konden naar hun

appartement. We gaan verder met onderzoeken welke definitieve maatregelen voor het gebouw nodig zijn.