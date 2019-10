Nog altijd instabiele kade aan de Looxmagracht

Sneek- Halverwege november 2018 (!) heeft de gemeente Súdwest-Fryslân de parkeerplaatsen aan de Looxmagracht in Sneek afgezet: Instabiele kade! In een brief aan de bewoners van de Looxmagracht schreef de gemeente een half jaar geleden dat het fundament van de kade er erg slecht aan toe is. Daardoor zou het niet meer veilig zijn om de auto’s aan de kade te parkeren.

Nu bijna een jaar later zijn de eerste rood-witte paaltjes vervangen door nieuwe exemplaren. Maar aan de kade zelf is nog niets gedaan. Op 13 juni 2019 vond er een kade-inspectie plaats en werd de conclusie getrokken dat de fundamenten er inderdaad slecht aan toe zijn. Wethouder Offinga verklaarde vervolgens dat het geld om de kades te herstellen niet in de reguliere begroting en evenmin in de reserves van de gemeente SWF zijn opgenomen.

Vorige week hebben we contact met de gemeente gehad en een woordvoerder kon niets anders zeggen dat er nog steeds geen datum is wanneer de eerste schep de grond in gaat om de kades te herstellen. “Uiteraard moet er eerst geld op het kleed komen en daar gaat de raad over. In de novemberraadsvergadering staat het project op de agenda.”

Ondertussen hebben de Looxmagrachtbewoners meer dan genoeg van de hele situatie. Hun auto’s staan nu soms half op de weg en de stoep. “Er lopen mensen met kinderwagens, rollators en scootmobielen langs onze auto’s. Tja en niet iedereen stuurt even goed, met als gevolg dat ik al verscheidene krassen op mijn auto heb”, aldus een van de bewoners.

Wordt vervolgd…

Foto Henk van der Veer