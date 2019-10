Veiligheidshekken voor Dorcaspand in Sneek geplaatst

Sneek- Nadat gisteravond bekend werd dat er scheuren in de gevels van enkele panden op het Grootzand zitten, zijn vanmiddag verdere maatregelen genomen. De bewoners boven de panden hebben twee uur de tijd gekregen om hun spulletjes uit hun woningen te halen. Werknemers van bouwbedrijf Friso hebben ondertussen veiligheidshekken voor het Dorcaspand geplaatst.

Vorige week is al begonnen met een veiligheidsonderzoek en nu blijkt dat de scheuren in de afgelopen tijd groter zijn geworden, wordt er geen enkel risico gelopen. Op de foto’s zijn de scheuren duidelijk te zien.

Opvallend dat gisteravond in het persbericht van woningcorporatie Accolade alleen over de onveilige situatie van de gevel Grootzand 58 werd gesproken en dat nu, nog geen 24 uur later, veiligheidshekken voor het naastgelegen Dorcaspand, Grootzand 54 staan.

Zoals eerder gemeld, blijft de kringloopwinkel in ieder geval tot 10 oktober gesloten.

UPDATE

Constructie van het gebouw Het pand is in 1631 gebouwd. In 1906 is de gevel gemoderniseerd tot de huidige gevel. In 2014 realiseerde Accolade zeven appartementen boven de winkel. Uit onderzoek werd duidelijk dat de scheuren in het pand te maken hebben met de huidige constructie. Accolade richt zich nu op het veiligstellen van het pand. Vandaag is een stutplan gemaakt. Maandag start de aannemer hiervoor de werkzaamheden. De linkergevel en voorgevel worden gestut. Vandaag worden al bouwhekken geplaatst langs de voorgevel van het pand.

Bewoners geïnformeerd

Alle bewoners hebben elders onderdak. Vanmiddag informeerde de corporatie hen tijdens een bijeenkomst. Daar hoorden ze over het stutplan. Accolade begrijpt dat deze situatie erg vervelend is en veel impact op de bewoners heeft. Zij wil hen zo veel mogelijk ontzorgen. Zoals het nu lijkt kunnen de bewoners op zijn vroegst na volgende week terugkeren naar huis. Wel is het voor hen mogelijk om nog spullen uit hun woning op te halen.

Winkel gesloten

De zeven appartementen zijn van Accolade. De begane grond heeft een andere eigenaar. Hierin zit een winkel, die tot vandaag wel geopend bleef. Vandaag is na overleg met de constructeur en de gemeente besloten ook de winkel te sluiten.

Hoe nu verder?

Het stutten van het pand is een tijdelijke maatregel die ervoor zorgt dat het pand weer veilig en bewoonbaar is. Accolade gaat verder onderzoeken welke definitieve maatregelen voor het gebouw nodig zijn.

Foto’s Henk van der Veer