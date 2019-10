Accolade laat Grootzand nr. 58 ontruimen: geen 100% garantie voor woonveiligheid

Sneek- Woningcorporatie Accolade doet onderzoek naar de gevels van Grootzand 58. In de gevels van het woongebouw zijn scheuren te zien. Vandaag werd duidelijk dat niet met zekerheid is te stellen dat het pand veilig is. Daarom heeft Accolade aan bewoners gevraagd om tijdelijk hun woning te verlaten. Op dit moment zijn er al geen bewoners in het pand.

Waarom is het pand niet 100 procent veilig?

De scheuren van het pand werden erger. Met name aan de linker zijgevel. Het onderzoek naar de constructie van het pand is nog niet afgerond. Maar uit overleg met de constructeur blijkt dat er geen garantie is dat de woningen 100 procent veilig zijn.

Onderdak voor bewoners

Het gaat om 7 woningen, die zich bevinden boven een winkelpand. De meeste bewoners brengen de nacht door bij familie of vrienden. Voor twee bewoners heeft Accolade een hotel in de stad geregeld. Accolade begrijpt dat deze situatie erg vervelend is en veel impact op bewoners heeft. De corporatie geeft aan dat veiligheid van bewoners vooropstaat. Uit voorzorg wordt deze maatregel genomen.

Hoe nu verder?

De corporatie wil zo snel mogelijk duidelijkheid over de uitkomsten van het onderzoek. En kijkt alvast welke stappen zij verder gaat nemen. De bewoners worden hierover donderdag geïnformeerd.

Donderdagmorgen meer duidelijkheid

Navraag bij Accolade leverde aan het begin van de avond weinig nieuws meer op dan in het hierboven staande persbericht. Aan het eind van de donderdag zal er meer nieuws zijn, aldus een woordvoedster van de woningcorporatie

Foto’s Henk van der Veer