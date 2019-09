Woudagemaal onder stoom om waterstand Friese boezem te verlagen

Lemmer-Wetterskip Fryslân zet dinsdag 1 oktober het historische Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer in werking om overtollig water af te voeren van de Friese boezem (het stelsel van meren en vaarten in Fryslân). De afgelopen dagen is er veel regen gevallen. Ook de komende dagen wordt veel neerslag verwacht. Door de harde wind zijn er beperkte mogelijkheden om water te spuien naar de Waddenzee. Daarom zet het waterschap de extra pompcapaciteit van het Woudagemaal in.

De voorbereidingen in het Woudagemaal in Lemmer zijn ondertussen gestart. De machinisten stoken de stoomketels op totdat er voldoende druk is opgebouwd om het gemaal te laten draaien. Dit zal naar verwachting dinsdag eind van de middag zijn. Het draaiende Woudagemaal, aan de Gemaalweg 1a in Lemmer, is woensdag 2 tot en met vrijdag 4 oktober van 10.00 tot 17.00 uur open voor publiek. Kijk voor actuele informatie over bezoektijden op: www.woudagemaal.nl

Foto: Daniël Hartog