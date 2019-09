Opvallend groen in de Marktstraat van Sneek

Sneek- Het is de bedoeling dat een deel van de ambtenaren van de gemeente Súdwest-Fryslân in de eerste week van december a.s. weer terug zullen keren naar hun oude maar compleet gerenoveerde plekje van het gemeentehuis aan de Marktstraat in Sneek.

Misschien een detail van de giga-grote verbouw- en renovatieklus, de groene kleur van de deuren van het gemeentehuis. Die valt nogal op en dat is eufemistisch uitgedrukt. Toch is het historisch verantwoord, evenals de kleuren van de kozijnen, die zagen er oorspronkelijk ook zo uit.

Foto’s Henk van der Veer