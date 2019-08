Sneek- De natuurwaarnemingen die Ype van der Werf in het Rasterhoffpark doet, zijn veelal verrassend. Afgelopen week kwam de natuurman pur sang de Wespenspin of Tijgerspin tegen, die hij meteen een toepasselijke Sneker naam gaf: De Sneker spin. Uiteraard zijn de kleuren van de Sneker vlag, zwart en geel, hier debet aan. ‘Let ook even op het mooie kopje dat zilvergrijs behaard is’, mailt Ype ons.

Foto Ype van der Werf