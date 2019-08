Sneek- De bui die daarnet over Sneek trok, had zelfs een tuba, beginnende windhoos. Het is het weertje er wel voor. Zou af en toe maar eens naar deze prachtige wolkenluchten kijken, wie weet zie je er eentje. Spotte daarnet uit de weerkamer deze tuba.

Was getekend:Dirk van der Meer, de Sneker Weerman!

Foto Dirk van der Meer