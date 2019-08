Schouderklopje van de burgemeester voor winnaar Douwe Azn. Visser

Sneek- Voor de derde maal in successie is It Doarp Grou met schipper Douwe Azn. aan het helmhout SKS kampioen geworden. Een fantastische prestatie, maar niet uniek. Eerder presteerden Douwe Visser dat met de Sneker Pan ook al eens tussen 2011-2013. Andere schippers die hetzelfde huzarenstukje flikten, waren Tjitte Sietsesz Brouwer (Heerenveen, 1992-1994), Tjitte Lammertsz Brouwer (Heerenveen, 1974-1977), Siep van Terwisga (Heerenveen, 1963-1965) en Ulbe Rienkszn Zwaga (met Langweer en met Grou, 1948-1950 en 1958-1962).

De Grouster Schipper, die inwoner van Sneek is, werd o.a. door de burgemeester van SWF, mevrouw Jannewietske de Vries en de Commissaris van de Koning, Arno Brok, gefeliciteerd. Dat gebeurde meteen na afloop van de wedstrijd op het Sneekermeer, waar het Zilveren skûtsje aan Douwe Azn. Visser overhandigd werd.

Uiteraard deelde de bemanning van It Doarp Grou en hun aanhang in de feestvreugde. Morgen wordt de huldiging nog een keer over gedaan in Grou, aanvang om 20.00 uur.

Eindklassement SKS 2019

SKÛTSJE NA AFTREK 1 Grou 36,7 2 Heerenveen 38,8 3 Lemmer 43,7 4 Akkrum 45,8 5 Huzum 52 6 Earnewâld 59 7 Halve Maan 61 8 Leeuwarden 74 9 Joure 77 10 Drachten 86,9 11 De Súdwesthoeke 87 12 Sneek 93 13 Woudsend 103 14 Langweer 124

Foto’s Henk van der Veer