Sneekweekkermis: favoriete attracties op herhaling

Sneek- “Ouderwets leuk en gezellig, met voldoende aanbod voor alle leeftijden”, aldus de publieksjury over de Sneekweekkermis. “Compact, nette uitstraling en topattracties.”

Dinsdagmiddag reikte wethouder Mark de Man van Súdwest-Fryslân de prijzen uit aan de eigenaren van de attracties die bij de jury, bestaande uit deskundigen en doorsnee kermisliefhebbers, het meest in de smaak vielen.

In de categorie ‘grootvermaak’ won – net als vorig jaar – ‘Around the World’ van Johannes Dauphin uit Apeldoorn. De attractie is met 60 meter een van de twee grote blikvangers. “Wat een hoogte”, “Prachtig dat je zo lang boven blijft” en “Zeker ’s avonds een mooie ervaring”, tekende de jury op. De andere grote attractie voor mensen zonder hoogtevrees – Booster Maxxx – doet het ook steevast goed in Sneek en werd dit jaar tweede.

‘Salto trampoline’ van de vennootschap Klaas en Peggy Verwijk-Van Hout uit Amsterdam won in de categorie ‘kindervermaak’. “Favoriet bij veel kinderen”, aldus het juryrapport. “Vriendelijk en behulpzaam personeel.” Ook de ‘nostalgische draaimolen met orgel’ scoorde goed. “Mag gewoon niet ontbreken. Viel twintig jaar geleden bij kinderen in de smaak, en nu nog steeds”.

Bij de ‘spel- en gokzaken’ was het lastiger kiezen. De top-drie (met onder andere ‘Glück Prinz verloting’ en ‘Skeeball’) was aan elkaar gewaagd, maar de oorkonde en de bloemen waren ook deze keer, net als vorig jaar, voor ‘Pusher’ van Arnold Bruggink uit Groningen. “Het is en blijft een leuk gokspel. Grote winkans, leuke prijsjes, voldoende kasten om op te spelen”, noteerde jury.

Ook in de categorie ‘consumptiezaken’ won een oude bekende: de poffertjessalon van Angelique Korenblik uit Eefde, die ook in 2017 en 2018 de meeste punten haalde. “De salon heeft niet alleen een heel knusse uitstraling, de bediening is er vriendelijk en snel, en het eten prima.”

De kermis op het Martiniplein en het Oud Kerkhof draait nog tot en met donderdag. Vanavond is het vanaf 21.00 uur ‘ladies night’, met kortingen voor dames. Woensdag is er tussen 11 en 13 uur de ‘prikkelarme kermis’, bedoeld voor mensen met bijvoorbeeld autisme, epilepsie, een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Er zijn dan geen rook en licht(flitsen) te zien en de muziek staat op zachtjes.

Woensdagmiddag komt clown Dessalles op bezoek, en kunnen kinderen geschminkt worden door Diana’s Schminkpaleis.

