Niet verwacht, toch gevaren

Sneek- De tweede dag van de Sneekweek is boven verwachting met een stabiele wind begonnen. Met een kleine vertraging zijn alle klassen vandaag op baan J van start gegaan. Tot en met de valkenklasse stond er een goeie windkracht twee.

“Dit hadden wij gisteren niet verwacht. De voorspellingen gaven aan dat er geen wind vandaag (gister, red.)zou komen. Toch hebben wij tot aan de laatste finish tussen de drie tot acht knopen gemeten. Als de wind steady rond de vijf knopen staat, is dat genoeg om de wedstrijd door te laten gaan. Als de windkracht daaronder zit, kunnen de boten moeilijk een wedstrijd varen”, aldus wedstrijdleider Auke van der Werf.

Vergeleken met gisteren waren er vandaag niet veel winddraaiingen. “Wij zijn steeds van start gegaan op de zwarte baan. We hebben niet naar de lengte gekeken maar naar goede eerste kruisrakken. Het was duidelijk dat de wind er op een gegeven moment helemaal uit zou zakken. We hebben daar rekening mee gehouden door finishboten bij boei 15 en 13 te leggen.”

“De eerste klassen hebben een prima wedstrijd gezeild. Het kan jammer genoeg niet altijd goed gaan met de wind, maar dat is ook de Sneekweek”, vertelt Auke.

Steven van der Zee en Marcel de Vries varen in de Pampusklasse in Pampus 382. “Bij de start stond er nog wel een lekker windje. In het eerste rak begon de wind behoorlijk te draaien. Toen was het voor ons al duidelijk dat deze wedstrijd erg moeilijk zou worden”, vertelt Steven. In het voordewindse rak ging de wind liggen. “We lagen met drie boten naast elkaar. Elk vaantje stond anders. De ene ging voordewind, wij gingen halverwind en de andere boot naast ons ging ineens aandewind volgens het vaantje. Toen was het echt wachten op de afbreek vlag”, aldus Marcel.