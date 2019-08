Pieter-Jan Postma benoemd tot Panschipper

Sneek- Pieter-Jan Postma uit Terkaple is vrijdagavond tijdens de officiële opening van de Sneekweek benoemd tot Schipper in de Orde van de Sneker Pan. Met deze onderscheiding eert de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) ieder jaar een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de zeilsport in het algemeen en voor de Sneekweek in het bijzonder.

“Hij is een grote ambassadeur van de zeilsport, de provincie en de Koninklijke Watersportvereniging Sneek”, zei burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân over de Panschipper. Súdwest-Fryslân is de opvolger van de gemeente Sneek, die de onderscheiding in 1954 instelde. Sinds 1966 hoort bij de onderscheiding een koperen koekenpan waarin het stadswapen van Sneek is verwerkt.

De zeilcarrière van Pieter-Jan Postma (37) duurt inmiddels dertig jaar. Al op zevenjarige leeftijd deed hij mee aan de Sneekweek, in een Optimist, de jeugdklasse bij uitstek. In de jaren daarna nam hij deel aan diverse nationale en internationale wedstrijden en kampioenschappen in diverse klassen, al bleef de KWS zijn club.

Hoogtepunten zijn de Europese titel in de Finn in 2016, de derde plek op het WK in datzelfde jaar, en zijn deelname aan de Olympische Spelen van 2008 (Peking), 2012 (Londen) en 2016 (Rio de

Janeiro). In Londen lag hij op medaillekoers, maar liep hij door pech in de slotrace het erepodium mis. Hij werd vierde. Daarnaast was hij negen keer Nederlands kampioen; eerst in de Laser, daarna in de Finn.

“Hij heeft met zijn sportieve prestaties een bijzondere bijdrage geleverd aan het wedstrijdzeilen, en is een voorbeeld en inspiratiebron voor veel jonge zeilers”, zei De Vries. “Hij is het bewijs dat je met drive en doorzettingsvermogen fantastische prestatie kunt behalen.” Postma is daarnaast ook sociaal, memoreerde De Vries. “Hij heeft oog voor medesporters, en dat zie je in de topsport ook wel eens anders”, zei ze.

“Een hele eer”, reageerde de zichtbaar verraste Postma. Staande op het dek van de boeier Catharina, en zwaaiend met de koperen koekenpan, ging hij vrijdagavond voorop in de traditionele vlootschouw door de Sneker grachten waarmee de Sneekweek werd ingeluid. Dinsdag vertelt hij op het Starteiland over zijn drijfveren en leven als internationaal topzeiler.

