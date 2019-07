Tuinhuisje op het water

Sneek- Mooier wordt het niet! André Zonneveld uit Leeuwarden met zijn dochters Sara, Rosa en zoontje Marijn op hun zelfgebouwde vlot met tuinhuisje bij de Waterpoort. “Inderdaad, we hebben het vlot zelf gebouwd. Op grote blauwe tonnen. We zouden er eerst een tent opzetten maar toen stond er op Marktplaats een gratis tuinhuisje en dat hebben we er toen op gebouwd. Er zitten stapelbedjes in , een keukentje, een koelkast en een wc.

We zijn gister bij Terhorne geweest, in het Kameleondorp en vandaag in Sneek. We vertrekken zo meteen naar IJlst. Het plan is verder om nog naar het strandje van Langweer te varen. Het is de eerste keer dat wij er op varen, vorige week was hij pas klaar”, vertelt Zonneveld.

Foto’s Henk van der Veer