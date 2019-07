Actief in het Timmerdorp

Sneek- In Sneek, IJlst, Heeg en Makkum zijn deze week ruim 450 kinderen actief in een van de Timmerdorpen, die ook dit jaar weer in de vakantieperiode in Súdwest-Fryslân zijn georganiseerd. Behalve met timmeren wordt de jeugd vermaakt met diverse sport- en spelactiviteiten.

Zo is in IJlst ‘Op de filmset’ het centrale thema en staat het Sneker Timmerdorp in het teken van ‘Carnaval’. Ook in de tweede helft van de zomervakantie, in augustus, zijn er nog Timmerdorpen: in Wommels, Bolsward en Workum die met in totaal 250 aangemelde kinderen zijn volgeboekt.