Garden of Dance gaat dit jaar niet door

Sneek- Er komt dit jaar geen Garden of Dance op het Bristolterrein aan de Prins Hendrikkade. Volgens Jeroen Broeders, organisator van het festival,komt de Gemeente SWF terug op een eerder gedane toezegging om de Garden of Dance op het Bristolterrein te organiseren na klachten omwonende.

“Ondanks eerdere toezeggingen tussen gemeente Súdwest-Fryslân en de organisatie Garden of Dance heeft de gemeente de toezegging ingetrokken en heeft aangegeven de vergunning niet te verlenen. Dit naar aanleiding van de ingestuurde zienswijzen van meerdere bewoners van de gemeente SWF. Gemeente stelt criteria waarop de vergunning wordt toegezegd.”

Volgens Broeders heeft hij aan die criteria zoals ieder jaar, voldaan. “Op basis van alle gestelde voorwaarden heeft Garden of Dance de afgelopen weken daarom actief gepromoot. Wij betreuren de beslissing van de gemeente en moeten ons voor dit jaar erbij neerleggen”, aldus de zwaar teleurgestelde Broeders.

De Gemeente was vanmiddag niet bereikbaar voor commentaar, maar zal later ongetwijfeld met een reactie komen, die we hier dan ook zeker zullen plaatsen.

