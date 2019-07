Olietanks bij ‘de jongens van Veenema’ geplaatst

Sneek- Vanmorgen om 8 uur is de eerste van de drie gecompartimenteerde tanks van 80.000 liter geplaatst bij het nieuwe tankstation van Veenema aan de Lorentzstraat 4 in Sneek. “ Ja, dat zijn enorme tanks, in oliejargon noemen we dat dus 80 kuub. Het zijn gecompartimenteerde tanks, twee verschillende brandstoffen, bijvoorbeeld 60 kuub diesel en dan 20 kuub een premium diesel of een ander product”, legt Freddy Veenema uit.

“Er komen dus drie tanks van elk 80 kuub in de grond. Daarvoor is er een apart kuip geslagen met een aangelegde damwand tegen instortingsgevaar, want dat gat is vier en een halve meter diep met een totale oppervlakte van 160 m². De tanks worden in een zandbed gelegd van kiwa-zand, dat is super gezuiverd filterzand met een kwaliteitsverklaring door de Keuringsdienst voor Waterleidingartikelen uit Rijswijk. Dat wordt gebruikt zodat in de toekomst de tanks niet door steenslag of wat dan ook beschadigd kan worden”, weet Veenema.

De bouw van het hypermodern tankstation verloopt tot nu toe zeer voorspoedig met nul gemiste dagen. “De planning klopt perfect! In principe wordt het door de aannemer per 1 december van dit jaar opgeleverd en dan geven wij ons zelf nog de tijd om tot 1 januari om het allemaal netjes te maken en de kerstboom neer te zetten. We laten het werk zoveel mogelijk uitvoeren door bedrijven uit Sneek en naaste omgeving.”

Hieronder operatie tank in beeld

Foto’s Henk van der Veer