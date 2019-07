Sneek- Alle keren weer weet Ype van der Werf ons te verrassen met fraaie foto’s van de flora en fauna in het Rasterhoffpark. “Gister zie ik deze geweldige mooie grote groene Sabelsprinkhaan in haar perfecte camouflage kleur tussen het groen. Ik zag haar bewegen in het hoge gras en kon een mooie bijna perfecte foto maken”, aldus Ype.

Foto: Ype van der Werf

[adrotategroup =”6″]