Rabo Slotconcert sluit Sneekweek 2019 weer cultureel af in de Looxmagracht

Sneek- Op zondag 11 augustus zal voor de 5e keer het semi-klassieke concert ten gehore worden gebracht in de Looxmagracht met een ander geluid, dan er in de rest van de Sneekweek te horen is op de verschillende muziekpleinen. Met het nieuwe Sneekweek Straattheaterfestival op zowel vrijdag 8 augustus en zaterdag 9 augustus wordt hiermee het tweede weekend van de Sneekweek dan ook een ware culturele belevenis die een week vol Sneekweek zeilwedstrijden en vele Sneekweek festiviteiten waardig afsluit.

De BASIC XL zal het openlucht grachtenconcert uitvoeren met dit jaar als speciale solisten: Janneke Brakels, Maaike Kampen en Jelle B. De Friese zanger heeft onlangs aangekondigd binnen afzienbare tijd te gaan stoppen met zijn artiestenbestaan, maar zal op zondag 11 augustus nog alles geven tijdens zijn performance tijdens het Rabo Sneekweek Slotconcert. De muzikale leiding is onder auspiciën van Theo Brouwer. Het orkest van DEBASIC XL bestaat uit zowel amateurs als professionals met strijkers, blazers en een ritmegroep met leden verspreid over de hele provincie en ver daar buiten.

Voorafgaand aan dit concert zal een openbare gezamenlijke kerkdienst van 13.00 tot en met 14.30 uur gehouden worden met een fantastische U2 Coverband. En ook een aantal jeugdige muziekcursisten zal voorafgaand aan het slotconcert een kans krijgen hun muzikale talenten voor een groot publiek ten gehore te brengen.

Bijdrage sloepplaats

Het muzikale programma is voor het publiek langs de kades gratis toegankelijk; voor de sloepen wordt een kleine bijdrage gevraagd van 20 euro per sloep, als tegemoetkoming in de kosten. Wilt u in uw eigen sloep vooraan op een VIP plaats, dan kunt u zich aanmelden via info@sneekpromotion.nl.

Sponsors

Rabobank Sneek-ZWF is hoofdsponsor van het concert. Ook dragen bij OBW Sneek, de gemeente SWF, Sneek Promotion, Vereniging Ondernemend Sneek, Lionsclub Sneek Waterstad en de gezamenlijke horecabedrijven uit Sneek. Deze laatste partij wil graag iets terugdoen voor de Snekers in verband met de overlast die de Sneekweek voor omwoners vaak met zich meebrengt. De Lionsclub Sneek Waterstad geven ongeveer 100 senioren de mogelijkheid om het RABO Sneekweek Slotconcert bij te wonen in samenwerking met Thuiszorg Slippens uit Sneek. Zoals ieder jaar, worden tijdens deze muzikale middag deze oudere gasten voorzien van een lekker drankje & hapje en, waar nodig, geholpen door de professionele medewerkers van Thuiszorg Slippens. Hiermee willen deze twee partijen ook de ouderen betrekken en de Sneekweek voor deze senioren een extra feestelijk tintje geven. In verband met nog te plannen onderhoud aan de kade zal de Looxmagracht vanaf 2 meter uit de kant afgezet worden voor het publiek.

Programma zondag 11 augustus 2019

13.00 uur – 14.30 uur

Sneekweek Rock Kerkdienst met U2 tribute band

Openbare Rock Kerkdienst van 13.00 tot en met 14.30 uur met medewerking van een fantastische U2 tribute band. Deze openbare kerkdienst wordt mede mogelijk gemaakt door de gezamenlijk kerken in Sneek.

(14.30 – 15.00 uur soundcheck DEBASIS XL)

15.30 – 16.15 uur

korte optredens door jeugdige muziekcursisten mmv Kees Romers (saxofoondocent) en Pieter Klaas de Groot (drumdocent) Atrium Sneek

Het is voor de ontwikkeling van jong muzikaal talent in Sneek en regio Súdwest Fryslân belangrijk dat iedereen vanaf jonge leeftijd uitgedaagd wordt om deel te nemen aan het culturele leven door oa muzieklessen te volgen en aan de praktijk kan proeven. Het Sneekweek Slotconcert wil een aantal jonge muzikanten een podium bieden zichzelf op dit vlak te ontwikkelen en de mogelijkheid te krijgen voor een groot publiek hun muzikale talenten ten gehore te brengen.

16.30 – 18.30 uur

Rabo Sneekweek Slotconcert

Het Rabo Sneekweek Slotconcert in de Looxmagracht is en semi-klassiek concert die de festiviteiten van de Sneekweek cultureel zal afsluiten. Dit jaar met speciale medewerking van Janneke Brakels, Maaike Kampen en Jelle B. De muzikale leiding is onder auspiciën van Theo Brouwer. Het orkest van DEBASIC XL bestaat uit zowel amateurs als professionals met strijkers, blazers en een ritmegroep met leden verspreid over de hele provincie en ver daar buiten. Ook worden er tijdens het het Rabo Sneekweek Slotconcert mmv de Lions Club Waterstad Sneek en Thuiszorg Slippens zo’n 100 ouderen uitgenodigd en verzorgd tijdens dit unieke Slotconcert.