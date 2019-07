Ben jij op zoek naar een werkomgeving waar iedere dag iets te beleven valt?

Sneek – Thuiszorg Slippens is op zoek naar Verzorgende IG en Verpleegkundigen die willen groeien in hun vak! Ben jij minimaal 20 uur beschikbaar en op zoek naar een schitterende werkomgeving? Twijfel dan niet langer en solliciteer bij Thuiszorg Slippens!

Jouw functie:

Thuiszorg Slippens kenmerkt zich door deskundigheid, passie en het zoeken naar oplossingen die het beste bij de klant passen en uitvoerbaar zijn.

Over jou

– Je beschikt over een diploma Verzorgende, VIG, Ziekenverzorgende of Verpleegkundige niveau 4/ niveau 5;

– Je hebt ruime ervaring in de (thuis)zorg;

– Je bent geduldig, zelfstandig en beschikt over een groot doorzettingsvermogen;

– Je bent zeer klantgericht en flexibel inzetbaar;

– Je bent representatief en hebt geen zichtbare tatoeages tijdens werktijd;

– Eigen vervoer (auto) is een pré.

Wij bieden

– Een contract voor een jaar, met uitzicht op een langere aanstelling;

– Min – max. contract voor 20 tot 24 uur;

– De arbeidsvoorwaarden zijn op basis van de CAO-VVT;

– Scholing en cursussen via Freshwork in Sneek;

– Bij indiensttreding dien je te zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&V.

Thuiszorg Slippens biedt als werkgever een vrolijke werksfeer, korte lijnen, grote inbreng van de medewerkers en werken in een klein team. Een team dat bekend is met de klant en zijn omgeving. Thuiszorg Slippen wil dat iedereen kan leven op de manier die het best bij hem of haar past. We verlenen zorg in Súdwest-Fryslân.

Wij hebben doorlopend verschillende vacatures openstaan, bijvoorbeeld een BBL leer-werkplek! Vraag vrijblijvend voor informatie.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd in een uitdagende functie en voldoe ja aan het profiel, of wil je meer informatie? Bel dan met Helna Koekkoek of Jantine Slippens 0515-438860 of mail ons via hr@thuiszorgslippens.nl t.a.v. Marita van Lingen (HR-adviseur)