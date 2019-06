Column: ONS

Toen de voetbalvereniging ONS van Sneek in 1932 werd opgericht speelden ze op het land van boer Jan Koopmans. Daar ergens in de buurt van waar nu SWZ speelt. De 35 ONS-ers waren al gauw heel zelfbewust: elke keer als ze kwamen gaven ze direct drie gulden aan Koopman, die er al met open hand klaar voor stond.

In 1936 verkaste ONS, dat steeds groter en zelfbewuster werd, naar het voetbalterrein aan de Leeuwarderweg. Daar speelt nu LSC. Daar ook waar onlangs nog de Sneker voetbalhistorie tot leven kwam, met het verhaal en de wedstrijd over de razzia in 1944.

Historie laat de ONS-ers koud. In 1969 gingen ze over naar de plaats waar ze nu spelen, het Zuidersportpark. Een groot en machtig mooi complex.

Binnenkort gaat ONS weer weg. Ze hebben in alle hoeken van Sneek gezeten, maar nog niet in het Noorden. Daar gaan ze naar toe, in de wijk Harinxmaland wonen blijkbaar allemaal jongetjes, die ondanks de mobiele telefoon, willen voetballen. En meisjes natuurlijk ook, dat moeten we er deze weken bij zeggen.

Na vele, vele jaren van overleg is ONS uit de fusiekamer gestapt. En uit de besprekingen over welke sportaccommodaties in Sneek goed en goedkoop kunnen worden gebruikt. Dag SWZ. Dag gemeente. Dag mienskip. O ja, hockeyers, we laten dat kunststofveld voor jullie achter. Zet er wel even kleine doelletjes op.

Aan de ene kant mooi, dat eigen initiatief. Dat zal ook nog resulteren in een sport-fitness gebouw, want Snekers doen allemaal aan dat soort lichamelijk werk. Harinxmaland is nog niet overbedeeld aan accommodaties, en dan komen de Snekers daar ook eens.

En toch, ONS, gemeente en wie dan ook: ze vergeten maar één ding. We komen in een andere tijd. Daar waar in de meeste dorpen en steden van Fryslân de (voetbal)fusies uit de grond vliegen, en de aandrang om enkel nog op zaterdag te willen voetballen toeneemt, daar doet ONS net alsof er geen einde is aan hun groei. Lekker concurreren met SWZ, denkend dat je dat gemakkelijk kunt winnen. Geen rekening met anderen houden. En vergeten dat je ooit zelf op die plaats bent begonnen.

Eelke Lok