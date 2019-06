Column: Laat jij je verleiden?

Een maand geleden reed ik onze woonwijk binnen en viel mijn oog op een poster, formaat bushokje, met daarop reclame voor een datingsite. Dat deed mijn wenkbrauwen wel even fronsen weet ik nog. Maar veel acht heb ik er toen niet op geslagen.

Vorige week reed ik opnieuw de wijk binnen en wat schetst mijn verbazing; een nieuwe poster met daarop een levensgrote reclame voor Second Love. Nu bemerkte ik irritatie bij mezelf. Wie kiest er nou voor om aan het begin van een echte gezinswijk dit soort reclame te maken? Ik ben niet naïef, sterker nog, ik hoor in mijn werk natuurlijk juist veel verhalen, waarin ‘het’ niet goed gegaan is binnen de relatie. Vreemdgaan is daar één van. Misschien juist wel daarom mijn irritatie. Omdat ik door alle verhalen en ervaring weet hoe moeilijk het voor veel mensen is om hun relatie goed te houden.

Is dat tegenwoordig moeilijker dan vroeger? Ja, ik denk het wel.

Vroeger begonnen vriendschappen, verliefdheden, relaties en ook affaires op plaatsen waar mensen elkaar tegenkwamen. Bijvoorbeeld op school, op het werk, de sportschool of in de kroeg. Jij en de ander waren beiden echt fysiek aanwezig.

Sinds een aantal jaren zijn er, door de komst van internet en social media, allerlei nieuwe manieren van contact bijgekomen. Als we willen kunnen we iedereen overal ter wereld bereiken. En we hoeven iemand niet te kennen of ooit ontmoet te hebben om er veelvuldig contact mee te onderhouden. Facebook, Instagram en vele datingsites staan tot onze beschikking.

In mijn beleving biedt het huidige leven meer verleidingen en mogelijkheden voor als het even moeizaam gaat. En in deze tijd, waarin we juist willen dat alles voortdurend héél leuk is, kunnen mensen die moeilijk weerstaan.

Hoe het ook zij, vreemdgaan is volgens mij een keuze. Dat was het vroeger en dat is het nog steeds.

Een alternatief zou kunnen zijn om je gevoelens en wensen te bespreken met je eigen partner. Wellicht zorgt dit naast emotionele verwarring ook voor ruimte en persoonlijke- of relationele groei. En kom je erachter dat ‘de koek’ echt op is, dan kan daten altijd nog.

Mogelijkheden te over…

