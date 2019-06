Ovationeel applaus en tút van de burgemeester voor Maarten van der Weijden bij stempelpost Sneek

Sneek- Even na half 11 vanavond passeerde Maarten van der Weijden de stempelpost voor Theater Sneek waar Grutte Pier in gezelschap van Commissaris van de Koning Arno Brok en burgemeester Jannewietske de Vries hem stonden op te wachten. Advendo liep mee op de wal met de zwemmer en op de Westersingel werden bij de doorkomst van Weijden fakkels aangestoken.

Theater Sneek liet de rode verlichting branden, een indrukwekkend geheel. Nadat Van der Weijden zijn eerste stempeltje ontvangen had, kreeg hij een dikke tút van burgemeester Jannewietske de Vries! Op naar IJlst!

Met het trio dromden honderden dolenthousiaste toeschouwers op de Westersingel samen om de lange afstandszwemmer aan te moedigen. Minutenlang ging het applaus door voor de 80 zwemmers die in zijn kielzog twee km mee zwommen. Bij elke stad zwemmen zij 2 kilometer mee, ook een prestatie van formaat!

Verschillende reddingsbrigades uit heel Nederland begeleiden de zwemmer en vanaf de kant schreeuwde het publiek met een Maarten Maarten Maarten vooruit richting IJlst.

Ruim voor de doorkomst was het publiek al op de Westersingel en het Bolwerk aanwezig, net zo als verschillende cameraploegen, waaronder die van Omrop Fryslân en SBS 6. Die laatste interviewden Isabel Hubers en haar oma Silvia Hendriks, die gezeten op campingstoeltjes Van der Weijden afwachten.

Helemaal uit Brabant waren Arnold Timmer en zijn vrouw naar Sneek gekomen om Maarten van der Weijden aan te moedigen. “Vorig jaar waren we in Dokkum, maar helaas daar is hij nooit aangekomen, dat we dachten nu gaan we naar het begin van de tocht. We zijn hier met de boot naar toe gevaren en liggen nu in de Houkesloot. Wat een fantastische happening is dit zeg. Uiteraard wel doneren voor het KWF”, aldus de Brabander.

Verslag en foto’s Henk van der Veer

Morgen meer