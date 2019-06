Informatiebijeenkomst Garden of Dance trekt vooral tegenstanders

Sneek-Tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst over de Garden of Dance in Club 1841 waren er tussen de 50 en 75 buurtbewoners aanwezig om zich te laten informeren over het dansfestijn. Aanvankelijk ging organisator Jeroen Broeders het gesprek aan met individuele personen, maar al snel werd gekozen voor een algemene voorlichting waar de bewoners hun vragen konden stellen. Met name de communicatie richting de bewoners vormde een bron van kritiek richting organisatie en gemeentebestuur.

“Waarom moesten wij het uit de pers vernemen dat de Garden of Dance bij ons op het Bristolterrein komt? Wanneer wordt er met ons iets besproken? Waarom zijn wij niet tijdens het vooroverleg in de plannen betrokken”, waren enkele opmerkingen.

Vergunning

Een andere belangrijke vraag was of de gemeente Súdwest-Fryslân al vergunning voor het evenement op de beoogde plaats heeft afgegeven.

“De aanvraag is nu gedaan en staat morgen op de site overheid.nl zodat iedereen dat in kan zien en is er twee weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Dan wordt dat meegenomen in een vergunningsverleningsproces. Dan wordt die vergunning verleent en daar kunt u bezwaar op maken”, aldus een aanwezige communicatiemedewerker van de gemeente SWF.

Op een vraag van een van de aanwezigen of organisator Jeroen Broeders om het festijn in te korten was zijn antwoord duidelijk: “Nee! Ik houd aan de negen dagen vast, anders is het voor mij niet rendabel. Ik houd mij zeker aan de wettelijke regels en ben er echt niet op uit om jullie als bewoners tot last te zijn. Wie klachten heeft over overlast mag mij ten alle tijden bellen!”

Sneekweek terug naar vijf dagen?

Een gevoelig punt, het verlengen van de Sneekweek tot negen dagen, vormde voor de vanavond aanwezigen een aandachtspunt. “Breng de Sneekweek weer terug van vrijdagavond tot en met Hardzeildag. Dan is het weer een feest van de Snekers!”

Een aanwezige moeder sprak haar zorgen ook uit over alle negatieve bijverschijnselen van het evenement, maar was wel zo eerlijk om te bekennen dat haar kinderen het maar niets vonden dat zij naar deze bijeenkomst ging: “Zij vinden de Garden of Dance namelijk geweldig!”

De vergunning voor de Garden of Dance geldt voorlopig voor een jaar, zoals dat trouwens voor alle muziekpodia in de stad van toepassing is.

