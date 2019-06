Prinses Laurentien breekt lans voor laaggeletterden in Theater Sneek

Sneek- Een nagenoeg uitverkocht Theater Sneek luisterde gisteravond tijdens de ledenbijeenkomst van de Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland naar Prinses Laurentien die in een boeiende speech een lans brak voor de laaggeletterden in ons land. Een vorstelijke missie om laaggeletterdheid in ons land uit te bannen. Maar liefst 2½ miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. “Bijna onvoorstelbaar”, volgens de bevlogen prinses die al 20 jaar aandacht voor de oplossing van het probleem vraag. “Wil u uw ogen 30 seconden dicht doen en dan aan al die momenten van deze dag denken dat er taal was?” Met die die vraag betrok prinses Laurentien meteen het publiek en dat bleef ze de hele avond doen. Een interactieve lezing, die boeide van begin tot eind.

En was het de prinses niet die aandacht vroeg voor de problematiek van laaggeletterdheid, dan was daar nog altijd Vera Moet uit Bolsward. Als een ware ambassadeur vertelde zij de aanwezigen wat het betekent om op volwassen leeftijd niet te kunnen lezen en schrijven.

Prinses Laurentien had al veel eerder met mevrouw Moet kennisgemaakt en stak haar bewondering niet onder stoelen voor deze dame: “Vera Moet heeft de moed gehad om haar probleem naar buiten te brengen en dat is ontzettend goed!”

Een groot schaamtegevoel is vaak de reden dat laaggeletterden niet durven te zeggen dat ze niet kunnen lezen en schrijven. “Smoesjes als ‘ik ben mijn bril vergeten’ of ‘ik vul thuis het formulier wel in’, zijn signalen waar we met elkaar iets mee moeten. We moeten de verbinding zoeken. Taal is zuurstof, taal maakt alles”, betoogde de prinses. “We moeten het gesprek met deze groep aan gaan. Hoe voelt het om door laaggeletterdheid buiten gesloten te worden? Praat erover met een huisarts, een apotheker, een psycholoog, een leidster van een peuterspeelplaats of wie dan ook. Papieren oplossingen werken niet!’

Na haar speech ging de prinses het gesprek aan met de aanwezigen, waaronder ook Vera Moet, die vertelde dat haar leven was veranderd toen ze alsnog schrijven en lezen had geleerd. “Maar als U en de directeur van de Rabobank bij Rentex in Bolsward een kopje koffie komen drinken zou dat geweldig zijn. Want bij ook daar zijn nog veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. En als jullie komen zal dat deze mensen zeker helpen”, nodigde Vera de prinses en directeur Jan Pieter van Oosten uit. Een lachende prinses en een bankdirecteur die na zou denken over het voorstel was het antwoord.

Ondertussen had de prinses ook nog een aardige anekdote, maar voordat ze die vertelde vroeg ze eerst of er ook pers aanwezig was. “Ach, u mag het ook wel opschrijven. We kunnen niet vroeg genoeg met voorlezen beginnen. Toen onze jongste nog maar een half jaar oud was, begon ik al voor te lezen. Mijn man vond dat maar een beetje overdreven. Ik weet ook wel hoe dat komt. Mannen willen alleen maar snel door een boek heen. Uitlezen! Daar gaat het niet om, herhaal en blijf voorlezen, neem de tijd!” Daar kon prins Constantijn het maar mee doen!

En het Fries? Volgens de prinses ook zeer belangrijk om in die taal voor te lezen, overigens niet zo verwonderlijk voor iemand die van moeders kant Friese roots heeft.

Jan Pieter van Oosten, gastheer en directievoorzitter van de Rabobank bedankte de prinses met een pakketje Friese producten. En had hij ook nog een bos bloemen voor de koninklijke gast die bovendien de groeten van de hoogbejaarde moeder van Van Oosten kreeg. De negentig jarige is een groot fan van ‘dit meisje’. En die zijn erna gisteravond wel meer in Sneek!

Voor meer info: www.lezenenschrijven.nl

Henk van der Veer

Foto’s Henk van der Veer