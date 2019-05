Burgemeester De Vries doopt nieuwe pont De Sweagen

Sneek- Vanmorgen heeft burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân de nieuwe pont naar het Kolmeersland (of Starteiland) gedoopt: De Sweagen. Stichting Skarsweagen, beheerder van het Starteiland en de pontverbinding, verwacht met het nieuwe vaartuig de bereikbaarheid van en het gastheerschap op het Starteiland sterk te verbeteren. Aansluitend aan de plechtigheid was de afvaart van de pont naar het Starteiland, en volgde een wandeling via het KWS-trainingscentrum ‘Roerkoning’ naar café-restaurant It Foarûnder, voor een hapje en een drankje.

Kleine Sneekweek

Hemelvaartsdag is tevens de eerste dag van de 49ste Kleine Sneekweek, met zo’n 300 deelnemers, die tot en met zondag 2 juni hun wedstrijden zeilen. Vandaag houdt de KWS ook Open Huis op het Starteiland, met vele watersportactiviteiten.

De pont is vandaag gratis. Vanuit Sneek (vanaf het Flexaterrein) is ook het vervoer naar de pont gratis: er rijden elektrische shuttlebussen.

Foto’s Marianne Bouwman