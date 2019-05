Column: Happen hoeft niet meer

Heeft u ooit een brug, kroon of implantaat laten aanmeten? Dan is de kans groot dat u ervaring heeft met ‘happen’! Voor de meesten onder ons is dat geen aangename ervaring. De brei van afdrukmateriaal die tot ver achter in de keel terecht komt, kan leiden tot benauwdheid en soms zelfs tot braakneigingen. Met de digitale mondscanner is dat voorgoed verleden tijd. Een belangrijke reden voor ons als praktijk om de ‘mondscanner’ aan te schaffen.

We zien direct wat we doen

Als tandarts hoef ik alleen nog maar met het scannerapparaat de mond in te gaan, dat voelt niet vervelender dan een extra grote tandenborstel in uw mond. Op het beeldscherm zie ik direct wat ik doe, en als patiënt kunt u gewoon meekijken. Als tandarts kan ik de digitale afdruk van alle kanten bekijken. Als iets niet goed is opgenomen, zie ik dat meteen en kan ik het overdoen.

De scan is in één keer goed

Een aantal onnauwkeurigheden door vertrekken of krimpen van een afdruk of het uitzetten van gips, kunnen we met de digitale scan uitsluiten. Een belangrijk voordeel is dat de digitale opmeting meestal in één keer goed is. Terugkomen voor een nieuwe scan omdat deze niet goed was, hoeft niet meer. Iets wat bij het happen nog wel eens nodig blijkt.

Kwalitatief beter resultaat

Digitaal scannen leidt ook nog eens tot een betere kwaliteit van de afdruk en een beter resultaat van het eindproduct. De kronen, bruggen en implantaten kunnen hierdoor perfect op maat gemaakt worden, en plaatsing verloopt vervolgens een stuk soepeler. Een digitale scan kan bovendien niet kapotvallen, iets wat met een gipsen exemplaar wel kan gebeuren.

Alleen maar voordelen

Kwalitatief betere resultaten, meer comfort voor de patiënt en meer efficiency: de digitale scan heeft alleen maar voordelen. De flinke investering die de aanschaf met zich meebrengt, verdienen we hiermee dubbel en dwars terug! We zijn blij dat we onze patiënten met deze innovatieslag nóg beter kunnen helpen.

Frank Post

Frank Post heeft al meer dan 25 jaar ervaring als tandarts-implantoloog en is eigenaar van Kliniek Tandheelkunde Sneek, gezondheidscentrum Simmerdyk. Belangrijke specialismen zijn behandelingen onder volledige narcose, angstpatiënten, implantologie, parodontologie en uitgebreide esthetische gebitsrenovaties. www.tandartssneek.nl