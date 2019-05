4 Mijl van Sneek hét hardloopfeestje voor alle leeftijden!

Sneek-Aanstaande zondag 26 mei wordt alweer de zevende editie van de 4 Mijl van Sneek georganiseerd. Dit is een hardloopevenement van 6,4 kilometer door het prachtige centrum van Sneek. Voor de kinderen is er een Rabo Kidsrun georganiseerd. Sinds vorig jaar kunnen kinderen vanaf vijf jaar al meelopen! De jongste kinderen lopen (840 meter) van de Marktstraat over het Grootzand en weer terug. Alle kinderen die zich al hebben ingeschreven ontvangen een loopshirt, flesje water en een versnapering. Iedereen is winnaar dus ontvangt een medaille en een MIN12 ijs bon. Deelname is gratis. Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland is hoofdsponsor van de Kidsrun en maakt gratis deelname voor de jeugd mogelijk. Alle versnaperingen worden gesponsord door Albert Heijn St. Antoniusplein.

Zoals voorgaande jaren is er naast de individuele 4 mijl loop ook weer de businessrun, verenigingen- en scholierenloop. Alles start gelijktijdig om 15:00 uur op de Marktstraat.

Wanneer u langs het parcours woont kunt u deelnemers aanmoedigen door middel van versiering, muziek of de deelnemers een extra bekertje water aanbieden.

Naast hardlopen zijn er meerdere muzikale activiteiten in het centrum. Zo speelt Ladies Hardware wederom bij de Waterpoort en is vanaf 11.00 DJ NextBeat te vinden bij Theater Sneek.

Vitamine Bo en Sporthuis A.P. van der Feer voorzien u in het Theater Sneek van gezonde smoothies en hardloop attributen.

Dit jaar is zelfs het Ministerie van Defensie te vinden op het Schaapmarktplein met een wervingscampagne voor nieuwe medewerkers. Hiervoor zetten zij een legervoertuig in om meer tot de verbeelding te spreken.

Als afterparty vind je vanaf 16.00 uur Gerrit Poortinga bij de Irish Pub op de Marktstraat.

Je kan je aanstaande zondag nog inschrijven vanaf 11:00 uur in het Theater aan de Westersingel te Sneek.

Meer informatie vind je op www.4mijlvansneek.nl

Foto Jolanda Siemonsma fotografie