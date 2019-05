10 jarig bestaan DUTCH dames mode wordt groots gevierd!

Dutch dames mode gevestigd aan de Leeuwenburg 22A, opende op 9 mei 2009 haar deuren. Toen de voormalige keten van de Brova met 13 vestigingen stopte, heeft de toenmalige vestigingsmanager Anita van Manen de winkel zelfstandig voortgezet met behoud van de naam. De merken die verkocht worden vertegenwoordigen een sportieve en kleurrijke uitstraling, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan de juiste pasvorm.

Dutch dames mode staat bij haar klanten bekend om een goed en eerlijk advies met betrekking tot kleur en figuur. Dit heeft er in de loop der jaren voor gezorgd dat klanten uit heel Friesland en vaak ook ver daar buiten, naar Sneek komen voor de perfecte outfit.

Op 9, 10 en 11 mei wordt het jubileum groots gevierd met 20% korting op de gehele collectie! Op Facebook zijn er diverse deel acties, hier mee kun je een artikel van Geisha winnen t.w.v. € 69,95 en een MAC broek t.w.v. € 109,95. Als je deze dagen een aankoop doet, maak je tevens nog kans om een artikel te winnen van diverse merken. Bij een bon bedrag van boven de € 100,- krijg je een goed gevulde goodybag. (Zolang de voorraad strekt.) Zie voor meer informatie en acties op de Facebook pagina FACEBOOK.COM/DUTCHSNEEK (Hier kun je via google ook op kijken, als je niet in het bezit bent van een facebook account.) of vraag er naar in de winkel.