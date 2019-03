Voorjaarsklaar maken van openbaar groen

Sneek- Werklieden van de gemeente Súdwest-Fryslân zijn druk bezig met het lenteklaar maken van het openbaar groen in de stad. “Dizze grienfakken oan de Ljouwerterdyk binne bêst arbeidsintensyf mei al dy roazeperkjes. We hawwe hjoed drok oan it snoeien west, neidat we earder al nije modder yn bepaalde fakken oanbrocht hiene”, vertel voorman ‘groen’ Durk Weidenaar. Op de foto zijn Weidenaar links met zwarte muts, Simon Sikma ( bril), Jan Land en Tim Wierda (achter) druk bezig om Sneek een stukje fraaier te maken.

Foto Henk van der Veer