Sneek haalt opgelucht adem

Sneek – Op onze tentoonstelling in het Fries Scheepvaart Museum hadden we verschillende filmfragmenten laten zien die vlak na de bevrijdingsdag van Sneek zijn gemaakt. Dus doen we dat ook op onze virtuele tentoonstelling.

Vandaag weer een fragmenten uit een film die is gemaakt door Antonius Marinus Nauta van Oosterdijk 83. Nauta maakte voor zijn zaak op de Oosterdijk opnamen van een vrolijke optocht die onder andere bij hem voor de deur langs ging. Het zijn onvergetelijke beelden van een blij en opgelucht Sneek.

Bron: Film A.M. Nauta – Fries Filmarchief

Door de coronamaatregelen gaat onze tentoonstelling met bevrijdingsfoto’s van Sneek, niet door. Een aantal mensen hebben echter gereageerd op onze oproep om onbekende foto’s in te sturen, en die willen we toch graag laten zien. Daarom publiceren wij deze foto’s de komende tijd, samen met foto’s uit onze eigen collectie. Dit doen we in samenwerking met de Facebookpagina Sneek Su Het Ut Weest! van Peter van Egmond en die van GrootSneek. Ook daar kunt u deze berichten lezen.