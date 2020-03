Wethouders Offinaga en de Man steken ondernemers een hart onder de riem

SNEEK -We leven in een bijzondere situatie vanwege de Coronacrisis. Dit heeft invloed op de economie, ook in Súdwest Fryslân. De wethouders Offinga en de Man hebben de afgelopen dagen al veel contact gehad met ondernemers in de gemeente. In dit filmpje vertellen zij dat de gemeente klaar staat voor haar ondernemers. Er zijn veel handreikingen vanuit het rijk waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Natuurlijk zijn er vragen. Neem vooral contact met ons op want samen staan we voor deze uitdaging. Het accountteam staat klaar. Alle informatie is ook te vinden op www.sudwestfryslan.nl/hulpvoorondernemers.