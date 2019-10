Terugblik op een zeer geslaagd Werkfestival Sneek

Sneek- Vorige week zaterdag werd het eerste werkfestival georganiseerd. Voor de meeste geldt dat alle verwachtingen zijn overtroffen. Zo waren er 39 bedrijven die haar deuren hadden geopend om bezoekers een kijkje achter de schermen te laten nemen. Ontzettend leuk om op deze laagdrempelige manier kennis te maken met allerlei activiteiten die zich binnen de bedrijven afspelen. Er zijn vele sollicitatiebrieven afgeven, kennismakingsgesprekken ingepland. Het was niet alleen succesvol voor werkzoekenden maar ook voor mensen die wellicht een carrière switch willen maken.

Er kwam veel jeugd op af die zich aan het oriënteren is voor een vervolgopleiding of op zoek is naar een leuke bijbaan. Mensen die al geruime tijd zonder werk zitten konden op een laagdrempelige manier kennis maken met diverse bedrijven of opleidingsinstanties om zo een duidelijk beeld te krijgen over de kansen op de arbeidsmarkt.

Op het Festivalplein was het een enorme drukte van mensen die zich lieten verrassen en inspireren door de vele activiteiten en bedrijven die er vertegenwoordigd waren. Kortom een groot succes!

Foto’s Laura Keizer Fotografie