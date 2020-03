Volleybalvereniging Top en Twel zoekt nieuwe trainer/trainer(s)!

Volleybalvereniging Top en Twel uit Oppenhuizen is vanaf het nieuwe seizoen 2020-2021 op zoek naar een nieuwe trainer/trainer(s)!

Dames 2 speelt 2e klasse en traint op dinsdagavond van 20.30-22.00 uur in Oppenhuizen. Thuiswedstrijden zijn op vrijdagavonden. Dit team is gemotiveerd, gedreven en leergierig. Heb jij interesse? Stuur dan een mail naar: voorzitter@volleybalverenigingtopentwel.nl

Meisjes C is ook op zoek naar een nieuwe trainer. Dit jeugdteam speelt 2e klasse en traint op dinsdagmiddag van 16:00 -17:30 uur in Oppenhuizen. De thuiswedstrijden zijn op zaterdagochtend. Dit jeugdteam is enthousiast en wil zich graag verbeteren. Heb je interesse om deze meiden te begeleiden? Neem dan contact op met jeugd@volleybalverenigingtopentwel.nl

Benieuwd naar onze vereniging? Kijk ook eens op www.volleybalverenigingtopentwel.nl