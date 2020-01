Diverse vacatures bij SkipsMaritiem in Hindeloopen en Stavoren

Voel jij je thuis in de watersport/toerisme en vind je het leuk om in een enthousiast team in een dynamisch familiebedrijf te werken? Solliciteer dan naar een van onderstaande functies en mogelijk word jij onze nieuwe collega!

Voor de Zeilmakerij van Jachthaven Hindeloopen zijn wij op zoek naar een:

Ervaren zeilmaker (m/v, fte)

Jij bent gespecialiseerd in canvaswerk, waaronder sprayhood en bimini.

Jij bent representatief en hebt goede communicatieve vaardigheden.

Jij draagt de verantwoordelijkheid voor het zelfstandig uitvoeren van je werkzaamheden op kwalitatief hoog niveau.

Affiniteit met de watersport is een pré.

Wij bieden jou, onder andere, goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer.

Voor de afdeling Yachtservice & Refit van Marina Stavoren en Jachthaven Hindeloopen zijn wij op zoek naar een:

Diesel-/elektromonteur & allround medewerker Yachtservice & Refit (m/v, fte)

Jij hebt kennis van technische installaties c.q. kennis van motoren van pleziervaartuigen.

Jij bent een representatief persoon met goede communicatieve vaardigheden.

Jij draagt je verantwoordelijkheid voor het zelfstandig uitvoeren van je eigen werkzaamheden op kwalitatief hoog niveau.

Jij hebt een technische opleiding en/of ervaring en bent bereid tot het volgen van cursussen.

Affiniteit met de watersport is een pré.

Wij bieden jou, onder andere, goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer.

Voor de afdeling Yachtservice & Refit van Marina Stavoren zijn wij op zoek naar een:

Ervaren werkvoorbereider (m/v, fte)

Als werkvoorbereider ben je ondersteunend aan de werkplaatschef en draag je zorg voor de dagelijkse operationele zaken.

Je werkzaamheden zien er in het kort als volgt uit:

Inplannen van de monteurs.

Inkoop voorbereiden.

Calculeren van de werkzaamheden aan de schepen.

Offreren en factureren.

Meer- en minderwerk organiseren.

Het begeleiden van de uitvoering tijdens de werkzaamheden.

Wij vragen:

MBO + / HBO werk- en denkniveau.

Minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.

Goede kennis van technische installaties aan boord van schepen.

Zeer klant-/servicegericht.

Flexibele werkinstelling.

Goede communicatieve en contactuele eigenschappen.

Goede kennis van de Duitse taal, zowel in woord als geschrift.

Kennis van logistieke systemen.

Wij bieden jou, onder andere, goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer.

Ben je geïnteresseerd in een van onze functies ? E-mail dan je sollicitatiebrief met cv naar: pz@skipsmaritiem.nl.

Bel voor meer informatie naar: 088 – 05 04 126 (vragen naar de afdeling Personeelszaken) of Whatsapp naar 06-12 50 48 50 (benadering voor acquisitie wordt niet op prijs gesteld).