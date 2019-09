Tresoar op zoek naar enthousiaste onderzoeker voor fellowship

Leeuwarden- Tresoar zoekt jonge academici die in 2020 in aanmerking willen komen voor het Tresoar fellowship.

Tresoar en de Vrienden van Tresoar willen een nieuwe generatie onderzoekers interesseren voor Friese geschiedenis, literatuur, cultuur en/of letterkunde. Daarvoor is het Tresoar fellowship ingesteld: een stipendium van maximaal 10.000 euro dat elk jaar beschikbaar wordt gesteld aan een jonge academicus die onderzoek wil doen naar de collectie van Tresoar. Met het stipendium kan een innovatief onderzoeksproject van maximaal drie maanden gedaan worden. Verder wordt onder andere van de fellow verwacht dat hij/zij publiceert over het onderzoek en een lezing geeft in Tresoar. Geïnteresseerden hebben tot 15 november om een voorstel in te dienen. Meer informatie over het fellowship en de voorwaarden waaraan voorstellen en kandidaten moeten voldoen is te vinden op de website van Tresoar.