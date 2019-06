Medewerker Horeca Cultuur Kwartier Sneek

Functieomschrijving, taken en verantwoordelijkheden

· Is verantwoordelijk voor het functioneren van de horeca-afdeling en het verlenen van een optimale dienstverlening aan gasten. · Is werkzaam binnen en inzetbaar voor de gehele organisatie Cultuur Kwartier Sneek. · Geeft functioneel leiding aan het horecapersoneel · Verantwoordelijk voor inkoop en voorraadbeheer. · Opstellen personeelsplanning en controle normjaartaak. · Uitvoering afdelingsadministratie. · Coördineren, werven en instrueren horecavrijwilligers en zorgt voor vrijwilligerscontracten. · Invoeringen en handhaving van horecanormen en voorschriften. · Stelt draaiboeken samen en voorziet in tijdige informatievoorziening en afstemming met interne diensten/medewerkers. · Geeft calculaties en adviezen in verband met commerciële verhuur; activiteiten- en personeelsplanning. · Aannemen bestellingen, bereiden en serveren van dranken, versnaperingen en spijzen tijdens pauzes, voorafgaande en na afloop van voorstellingen en overige activiteiten. · Onderhoud en schoonhouden van bedrijfsmiddelen/apparatuur en ruimten. · Initiëren en effecturen van creatieve horeca-arrangementen, bijdragend aan de totaalbeleving van onze gasten. · Afwassen in de keuken en aan de bar. · Afrekenen met gasten en afdracht van de baromzet/kassa.